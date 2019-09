Lo racconta l'edizione odierna di Tuttosport: ci sarà una grossa novità nella Curva Sud dell'Allianz Stadium. Per la prima volta, infatti, nel settore laterale dell'impianto bianconero occorrerà la presenza più massiccia di sicurezza. Il tutto è chiaramente legato a quanto sta accadendo nell'operazione Last Banner, che ha portato dietro le sbarre dodici capi ultras della Juventus. Per la gara contro il Verona, dunque, ci sarà la massima allerta in tutti i settori e specificamente nella curva colpita dalle autorità (e dalla stessa Juve). In ogni caso, è la prima volta: sin dal 2011, dall'apertura dello Stadium, non era mai arrivata una scelta così impattante.