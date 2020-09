La Juventus alla Continassa sta lavorando a ranghi ridotti, tra giocatori impegnati con le rispettive nazionali e infortunati. Oggi il club ha voluto far vedere su Instagram come in ogni caso la squadra lavori con la giusta intensità, postando una foto di McKennie e Bentancur a contrasto in allenamento. La mezzala appena arrivata e quella che milita già nella Juve. I tifosi tuttavia non sembrano essere molto interessati a questi duelli di centrocampo, dato che molti si sono precipitati a commentare invocando l'arrivo in bianconero di Luis Suarez...