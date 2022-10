Le parole di Inka, allenatrice dello, in conferenza stampa:– “La squadra al momento è stabile, ci sono fasi dove non va molto bene. Ci siamo sedute insieme, ci siamo parlate e ci siamo ritrovate e ora non si vede l’ora di giocare. Normale prendere dei gol ma le ragazze sono pronte e non vedono l’ora di giocare”.– “Non so se siamo preparate meglio, abbiamo avuto solo 10 giorni per abituarci a questa fase, la squadra in fretta è riuscita a ritrovarsi, normale sia difficile ma a livello fisico abbiamo deciso di portare con noi giocatrici forti”.– “Vogliamo vincere, nel calcio tutto è possibile. Con la consapevolezza ce la si può fare, non abbiamo nulla da perdere, tutte le giocatrici stanno al meglio. Abbiamo analizzato la Juve e ho un piano”.– “LA formazione cambia sempre, è molto interessante. Giocano verticalmente e lo fanno bene, hanno giocatrici molto veloci soprattutto sulle ali. Non dobbiamo dare spazio, chiudere tutto. La loro forza è una sfida per noi, possiamo cavarcela”.– “A noi non interessa questo tema, la qualificazione è un valore aggiunto enorme, ne approfittiamo ma non è un tema che ci riguarda”.– “Ci prepariamo per tutte le partite allo stesso modo. La Juve è forte, hanno esperienza internazionale. Contente di fare parte di questo girone”.