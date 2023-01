. Il terzino sinistro classe '95 è in orbita Italia ormai da diverso tempo, accostato di recente al Milan vista la scadenza di contratto con il Benfica, ma non solo. Difficilmente lo spagnolo accetterebbe di arrivare in rossonero per fare la riserva di Theo Hernandez con pochissime possibilità di avere uno spazio significativo, così in molti si avvicinano a lui.- La Juventus resta il principale club in lista in Italia, come spiega calciomercato.com. Il club bianconero ha mantenuto vivi i contatti con l’entourage di Alejandro ed è pronta ad offrire un contratto triennale a cifre importanti. Nelle idee di Max Allegri Grimaldo può raccogliere il testimone di Alex Sandro, destinato a lasciare la Juve al termine della stagione.