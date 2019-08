Con il calciomercato ancora aperto e la variabile Mauro Icardi che ancora incombe, il Corriere dello Sport ha pubblicato un sondaggio al quale hanno partecipato una giuria di giornalisti, opinionisti e personaggi televisivi per decretare la top four della Serie A ed il futuro capocannoniere della competizione: guida la Juve, seguita dall’Inter della variabile Conte con il Napoli, “vittima” dei desiderata di Icardi, al terzo posto. Per il ruolo di capocannoniere vince a mani basse Cristiano Ronaldo con Dzeko e l’immancabile Icardi (ma solo se andrà al Napoli) a seguirlo.