Le parole dia Sky:- "Sapevamo che la Juve era favorita, sono bravi, hanno grandi giocatori. Abbiamo fatto bene, abbiamo avuto delle occasioni, alla fine non so se c'era il gol di mano. Il prossimo giovedì può succedere di tutto, se facciamo un gol tutto è possibile. La qualificazione è aperta, daremo tutto, vogliamo vincere, sappiamo che loro sono forti ma quest'anno stiamo facendo bene, abbiamo qualità".- "Volevamo mantenere l'1 a 0 se prendi un altro sarà difficile. Ma i tifosi a Friburgo ci saranno, noi daremo tutto per andare avanti. Del Piero? Quando ero piccolo lo guardavo sempre, spero mi porti fortuna per giovedì prossimo".