Quella di oggi è una giornata particoalre per tutti gli amanti del calcio e per i tifosi juventini in particolare, i quali hanno potuto assistere all'uscita della docu-serie dedicata a quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato di questa sessione, Paul Pogba. Anche il suo connazionale Griezmann è stato incluso all'interno di 'The Pogmentary', dove ha raccontato anche quello che fu il loro primo incontro.



'Quando l’ho conosciuto mi è piaciuta subito la sua personalità. È un po’ pazzo come me, c’è stata una connessione diretta tra di noi'.