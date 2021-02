La Juventus sogna in grande. E pensa a Mbappé. L'attaccante del Psg è nella lista di Fabio Paratici per il dopo Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e i bianconeri stanno cercando un giocatore che possa sostituirlo in campo ma soprattutto fuori, come uomo immagine. A battezzare Mbappé, protagonista della vittoria del Psg sul Barcellona, è il compagno di nazionale Antoine Griezmann: "Era stato criticato molto, ma così si è riscattato. Kylian arriverà ai livelli di Messi e Ronaldo".