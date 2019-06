Antoine Griezmann non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. L’attaccante francese ha annunciato l’addio all’Atlético Madrid, senza però svelare il nome della sua prossima squadra. Intervistato da Telematín, "Le Petit Diable" ha risposto così alle domande sulla stagione 2019-20: “So bene dove giocherò. Ma so anche dove giocherò tra sette anni. Posso rivelare soltanto questo: Miami! (ride, ndr)”. Sul contratto di Griezmann è presente una clausola rescissoria da 120 milioni di euro che entrerà in vigore il 1° luglio: al momento, il club più accreditato è il Barcellona.