Tra i giocatori ai quali il Barcellona sta cercando una sistemazione per alleggerire il monte ingaggi e facilitare il rinnovo di Messi c'è anche, proposto anche alla Juventus. I bianconeri ci penserebbero se dovesse partire Cristiano Ronaldo, ipotesi al momento sempre più difficile ma ancora non tramontata del tutto. Nel frattempo, a Griezmann sta pensando anche l'Atletico Madrid che vorrebbe riportarlo a 'casa'. Il presidente colchonero Cerezo ha parlato così del possibile affare: "Non escludono nulla, ma quello che possiamo dire è che Griezmann non è una firma facile. È un'operazione difficile" ha detto a Tiempo de Juego.