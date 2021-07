Aspettando la finale di Coppa America tra Argentina e Brasile, negli studi di Sky Sport hanno fatto il punto sul futuro di Leo Messi. Secondo Paolo Condò c'è solo un modo per rinnovargli il contratto: "Io penso che per farlo firmare siano costretti a vendere dei giocatori per risparmiare sui loro ingaggi., per esempio, non c'entra niente con questa squadra". Occhio però, perché in caso di cessione di Cristiano Ronaldo potrebbe essere offerto alla Juventus che andrebbe a caccia di un nuovo giocatore-simbolo.