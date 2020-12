L'attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, è intervenuto ai microfoni di AS nell'immediato post partita di Juventus-Barcellona: "Cosa è successo? Bella domanda. Non siamo mai scesi in campo, ci hanno sempre superato in tutto nel primo tempo. CI è mancata fame, attitudine, difesa, attacco, tutto sbagliato. Dopo il 3 a 0 abbiamo cominciato ad attaccare ma è servito a poco. Bisogna voler lavorare, voler giocare, volere tutto e andare avanti. Abbiamo dato una brutta immagine e ora dobbiamo pensare alla gara di domenica. Non mi interessa chi affronteremo al prossimo turno, dobbiamo dimostrare di poter vincere la Champions League e il campionato".