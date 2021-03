alla Juve? Lo riportano ancora dalla Spagna, con Jose Alvarez del Chiringuito che stavolta va dritto sulla notizia: "", le sue parole. Da giorni si parla del francese a Torino. Come riportato anche da IlBianconero.com nei giorni scorsi , in ballo ci sarebbe pure il futuro di Dybala, con tutte le criticità del caso: "Si andrebbe infatti a scambiare un 27enne per un 30enne, che oltretutto guadagna attualmente 18 milioni a stagione con un aumento già programmato di 3 milioni". Insomma: bisognerebbe trovare le basi.