Dopo aver annunciato Aguero e Depay a parametro zero, il Barcellona sta lavorando al mercato in uscita per abbassare il tetto ingaggi e avere il via libera per il rinnovo di Leo Messi. Tra i giocatori con la valigia in mano c'è Miralem Pjanic che vorrebbe tornare alla Juve e Allegri ci sta pensando seriamente, ma un altro giocatore proposto a più riprese ai bianconeri è: saltato lo scambio con Saul Niguez, l'attaccante francese, secondo quanto racconta il quotidiano sportivo Sport, ha fatto sapere che in caso di cessione vuole soltanto l'Atletico Madrid. Nei pensieri di Griezmann quindi non c'è la Juve, e anche per questo un eventuale scambio con Dybala del quale hanno parlato in Spagna nei giorni scorsi appare molto complicato.