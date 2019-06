Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, non chiude all'acquisto di Antoine Griezmann anche se nega che ci siano già stati contatti con la stella dell'Atletico Madrid: "Se il Barça può negare contatti con Griezmann? ​Lo abbiamo sempre detto, non abbiamo parlato e ad oggi non c'è nulla, ma vedremo come evolve il mercato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane", ha dichiarato alla stampa spagnola.Un anno fa di questi tempi la Juve aveva fatto un sondaggio per Griezmann anche se già nel 2018 i bianconeri dovettero tirarsi indietro in quanto il BarcellonaDi certo Griezmann lascerà l'Atletico visto che verrà pagata la sua clausola da 125 milioni di euro. Al suo posto l'Atletico sta chiudendo per Joao Felix, per 120 milioni.