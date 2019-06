"Dove andrò? Tutti vogliono saperlo, è normale. Ma vi chiedo solo di avere pazienza. Come ho già detto, io so benissimo dove voglio andare. E io non vedo l'ora", così Antoine Griezmann, gioiello in partenza dall'Atletico Madrid nella caldissima estate di mercato, ha parlato dopo la netta vittoria della sua Francia contro Andorra per 4-0. Tutto deciso, insomma, almeno idealmente per le Petite Diable, che ha già annunciato ufficialmente il suo addio ai colchoneros, in attesa di legarsi, con tutta probabilità, al Barcellona nelle prossime settimane.