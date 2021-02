Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Paris Saint-Germain, l’attaccante del Barcellona Antoine Griezmann ha parlato del connazionale Kylian Mbappé, protagonista assoluto con una tripletta: “Sono contento per lui, era stato criticato molto e si è riscattato. Ma credo che il PSG abbia una stella molto importante anche per il futuro, che sarà al livello di Messi o Ronaldo. Dobbiamo fargli i complimenti, perché ha fatto una grande partita”.