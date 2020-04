Greta Thunberg scrive all'ex Juve Ekdal. E' accaduto durante un'iniziativa svolta in Svezia, dove un gruppo di ragazzi malati ha potuto fare delle domande al calciatore. Tra loro c'era anche l'attivista ormai di fama mondiale. La domanda: come fai a teneri in forma? "Non è facile trovare le motivazioni, ma provo a fare del mio meglio: riceviamo un programma di allenamento che ci viene inviato dal nostro club, che non vuole che ci sediamo semplicemente sul divano a mangiare un gelato. Potrebbero essere necessarie tre-quattro settimane per riavere un ritmo partita. È un processo abbastanza lungo quando il corpo resta fermo così tanto".