"Vorrei ringraziare tutti per la solidarietà. Come detto più volte, vorrei far capire che io ho denunciato il fatto, quello che comunque le persone pagheranno non lo deciderò ma la giustizia, voglio tornare alla normalità. Purtroppo in questi giorni e in queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce o anche minacce". Lo ha detto la giornalista, molestata sabato scorso dopo Empoli-Fiorentina, durante un collegamento per l'emittente Toscana Tv."Credo di non aver fatto niente di male, ho denunciato quello che hanno visto tutti - ha aggiunto, ripresa da Italpress -: stavo lavorando normalmente, sono stata 'fortunata' che sia successo tutto a telecamere accese mentrea telecamere spente. Io sono qui anche per queste persone perché per me è giusto denunciare".La giornalista ha poi concluso ribadendo di voler tornare alla normalità: ", bensì come la ragazza che se un giorno arriverà al suo obiettivo sarà per la sua professionalità, non per quello che le è successo".