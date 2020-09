Il Presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha parlato di Edinson Cavani: "Abbiamo parlato con il giocatore, ma non possiamo portare avanti la trattativa, non voglio illudere nessuno. Non ci sono le condizioni economiche per portarlo al Gremio". Il club brasiliano, come riporta Calciomercato.com, ha offerto un ingaggio di 4 milioni di euro, lontano dalle richieste dell'ex Napoli e Psg.