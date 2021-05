5









Il Gremio l'ha sognato, voluto, cercato. E ora è sempre più vicino a Douglas Costa. I dirigenti del club brasiliano si sono incontrati con il giocatore ancora di proprietà della Juventus e in prestito al Bayern Monaco (che non lo riscatterà), ottenendo il consenso di Douglas al trasferimento, come riporta Calciomercato.com. Impossibile raggiungere le cifre dell'ingaggio percepito in Europa, ma l'esterno d'attacco avrebbe deciso di accettare di spalmare lo stipendio su un contratto di due anni e mezzo più una serie di bonus legati anche agli incassi e al merchandising.



LA CONFERMA - A confermare le sensazioni positive della trattativa è il vicepresidente del Gremio Marcos Herrmann, che ha GZH ha detto: "Douglas ci ha dato una grande apertura, dato quello che guadagna in Europa. Noi abbiamo migliorato la nostra proposta e ci siamo avvicinati all'accordo. Lui adesso proverà a liberarsi dalla Juventus. Se si libera, sono sicuro che troveremo l'accordo".



ACCORDO CON LA JUVE - Il prossimo passo è trovare un accordo con la Juve per la risoluzione del contratto, operazione da fare in poco tempo perché il mercato in Brasile sta per chiudere. L'ultima parola spetterà al giocatore, che a bilancio pesa circa 11/12 milioni e ha ancora un anno di contratto: se dovesse rinunciare a l'ingaggio intero (6 milioni di euro circa) la Juve potrebbe risolvere il contratto pareggiando la minusvalenza con il risparmio sullo stipendio. Riservando a Douglas Costa lo stesso trattamento usato con i vari Mandzukic, Khedira, Matuidi e Higuain.