Angelo Gregucci, ex allenatore, ha parlato a Radio Sportiva della lotta scudetto tra Juve, Inter e Lazio: "La Lazio ieri non mi è piaciuta ma la consapevolezza che ha acquisito la porta a trovare la rete in tante maniere. Nel primo tempo ha avuto grandi difficoltà nella costruzione della manovra, mentre nel secondo ha guadagnato campo sfruttando il calo del Cagliari. Scudetto? La matematica dice che si può".



SU LUIS ALBERTO E CAICEDO - "In questo momento è il miglior rifinitore dei campionati europei. Caicedo? E' un fattore in area per prepotenza atletica e rapporto con la porta".



LA FAVORITA - "Lazio? La squadra ha consapevolezza, davanti ne ha due che se la giocheranno fino alla fine. Credo che la Juventus sia ancora favorita. Ha il vantaggio di poter focalizzare le attenzioni solo sul campionato, ma in Europa League sarei andato avanti".