Attraverso un tweet condiviso sui suoi account social, il noto conduttore di Striscia e tifosissimo della Juve, Ezio Greggio, ha analizzato quella che è stata l'occasione sfumata da Weston Mckennie nella gara di ieri contro la Fiorentina.'D’accordo con Allegri: #McKennie da questa posizione deve fare goal non cercare il compagno al centro. Sei solo, gli avversari lontani, hai pure il tempo e lo spazio per toccarla ancora ed attirare il portiere a uscire… e poi calci in porta con ottime possibilità di far goal'.