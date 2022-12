Ezio, volto noto della tv e tifoso juventino, ha parlato alla Gazzetta: "Come vedo il ritorno di Del Piero? Benissimo! E visto che entrambi abbiamo dei record e siamo juventini, Ale fa il vicepresidente e io magari il suo vice…".- "Esatto. E poi era già scritto nei sacri testi bianconeri: quando ci fu l’inaugurazione dello Juventus Stadium, Boniperti e Del Piero erano seduti insieme al centro del campo ed erano la storia della Juve. Poi qualcuno si preoccupò della forza mediatica prorompente di Ale e, senza farglielo sapere, lo congedò dalla società. Ma non dai cuori di noi juventini che lo amiamo come quando era in campo".' - "Si potrà giudicare soltanto a inchiesta finita. Bisogna aspettare che si concluda l’inchiesta e il giudice si esprima. Credo che ogni società, chi più chi meno, abbia problemi amministrativi. Certamente la Juve ha dietro un gruppo talmente forte economicamente che non credo sia pensabile che siano stati fatti magheggi per iscriversi al campionato".- "Nessuno"- "Quando una società ha dei problemi, certamente fa male sia ai tifosi sia alla squadra. Ma la Juve ha Allegri che è un grande combattente, un vero condottiero. E col rientro di Chiesa, Pogba e tutti gli altri in campo, i bianconeri avranno un motivo in più per far bene. Sei quei tre saranno in forma, col sostegno di tutti gli altri la Juve potrebbe fare la Juve fino in fondo".