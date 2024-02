"Non sono mai riuscito ad andare allo stadio con mio. Un ictus gli ha tolto l’uso delle gambe e la vista quando avevo solo otto anni. Da allora, il giorno dopo le partite, nonno mi chiedeva di leggergli il giornale, per sapere il risultato. Sono diventato il suo modo per tifare lae la Juventus è diventato il nostro modo di amarci".Inizia così il racconto sui social dell'artista- oltre 800.000 follower solo su Instagram - che poi annuncia uno speciale progetto a tinte bianconere per: "Domani (oggi, ndr.) collaborerò con Juventus per creare un’opera che racconta di una delle storie d’amore più belle della mia vita. Quella tra un nipote e un nonno che hanno imparato ad amarsi parlando di calcio. Hai visto nonno? Alla fine siamo andati allo stadio insieme. Abbiamo avuto un’ultima volta. Come dicono i tifosi della juve: “Fino alla fine”. Fin dall’inizio.".