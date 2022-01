Avrebbe del clamoroso la notizia che sta rimbalzando dall'Inghilterra e che in poco tempo è diventata virale in tutto il mondo. Facciamo riferimento alle accuse rivolte al giocatore del Manchester United Mason Greenwood che, stando a quanto riferito dalla sua ex compagna Harriet Robson con alcuni post da lei pubblicati sui social, l'attaccante l'avrebbe molestata e abusata sessualmente, dopo averla maltrattata in diverse occasioni. Negli scatti shock condivisi dalla modella si notano con evidenza dei grossi ematomi oltre a delle fuoriuscite di sangue. Il tutto è stato poi cancellato dalla Robson ma sulla questione anche i Red Devils hanno avviato delle indagini ed espresso il loro pensiero, dichiarandosi 'estranei e distanti da qualsiasi forma di violenza'.