Sfuma un altro colpo di mercato per la? Sotto i riflettori c'è Mason, esterno d'attacco che Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino in questa sua stagione in prestito al. Getafe che ora, stando alle ultime indiscrezioni, sembra intenzionato a rinnovare l'accordo per un'altra stagione con il, che potrebbe accettare per non ritrovarsi a perderlo a parametro zero. A confermare questo scenario anche il presidente del club spagnolo Angel Torres, che a domanda diretta sul futuro di Greenwod ha provato a blindarlo confermando anche la volontà del ragazzo: "Al 90% proseguirà con noi. Lui vuole continuare con noi per un'altra stagione e noi siamo d'accordo". I bianconeri, quindi, devono tenere gli occhi aperti…