Lasta cercando nuove ali in vista del futuro passaggio al 4-2-3-1 o al 4-3-3. Tra i nomi in cima alla lista c'è Mason, l'inglese delche si è rilanciato durante il prestito al Getafe. La Juventus ha anche sondato Savio, giovane talento esploso nel Girona, ma promesso al Manchester City.Greenwood rappresenta una scommessa importante. O meglio: rappresenterebbe. Perché il giocatore, dopo un'ottima annata in Spagna, adesso è pronto a rimettersi sul mercato, ma anche a valutare la proposta del Getafe, che vorrebbe trattenerlo in vista della prossima stagione. Certo, le sirene della Champions suonano fortissime. E la Juve è pronta a dargli un ruolo importante.