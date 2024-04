Greenwood-Juve: le ultime

. Titola così La Gazzetta dello Sport nel parlare di Mason, l'attaccante inglese classe 2001 che in Spagna alè rinato tornando a giocare con regolarità e mettendo a segno 10 gol e 6 assist in 31 presenze complessive. Finito nel mirino dellaper la prossima stagione, è legato fino al 2025 al, che però è disposto a liberarsene per via, più che altro, delle vicende personali e giudiziarie che gli sono costate anche una sospensione nel 2022, prima che cadessero tutte le accuse a suo carico.Giocatore di livello internazionale, potrebbe costare molto meno del suo reale valore, motivo per cui Cristiano Giuntoli ci sta pensando seriamente. Un indizio, quello di tale interessamento, dell'intenzione della Juve di modificare l'assetto tattico nel 2024-25, magari passando alo comunque a un modulo più offensivo. L'idea di base, comunque, è quella di aumentare la qualità della rosa, obiettivo a cui Greenwood potrebbe sicuramente contribuire.