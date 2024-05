Per passare a un modulo più offensivo, servono nuovi esterni. Per questo,si è messo sulle tracce di Mason, ala del Manchester United che sta facendo molto bene al Getafe (con 8 gol nella Liga e 10 in totale). È un mancino che preferisce giocare sulla fascia destra e potrebbe completare un ipotetico tridente con Vlahovic come riferimento centrale e Chiesa sulla sinistra. Greenwood è un giocatore di qualità che può portare quell’imprevedibilità che è mancata un po' in questa stagione. E la Juve vuole accelerare anche i tempi.