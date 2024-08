Robertonon avrebbe potuto chiedere un esordio migliore per la sua prima partita alla guida del Marsiglia in Ligue 1. La squadra ha dominato il Brest con un netto 5-1 in trasferta, e il nuovo acquisto Masonha brillato con una doppietta. Al termine della gara, intervistato da Bein Sport, l'ex tecnico di Sassuolo, Shakhtar e Brighton ha elogiato Greenwood: "Mason Greenwood è un giocatore unico, con un talento straordinario. Sono felice che abbia segnato, questo contribuirà a placare le polemiche che hanno accompagnato il suo arrivo".De Zerbi ha poi espresso soddisfazione per la vittoria della squadra nella prima giornata di campionato: "Sono molto contento. Siamo partiti da zero, dovevamo ricostruire una squadra. Questa prestazione mi ha dato grande soddisfazione, soprattutto nel secondo tempo, dove la squadra ha mostrato la forza mentale necessaria per cercare la vittoria".