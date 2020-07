Come racconta il Daily Star, la Juve è stata vicina al talentuosissimo giocatore del Manchester United, Mason Greenwood. Il calciatore, autore di realizzazioni incredibili nelle ultime settimane, non ha accettato una proposta che avrebbe davvero cambiato la sua vita e la storia con i Red Devils. Dal tabloid inglese è emerso l'affondo bianconero: che era allettante, ma non tale da far lasciare Manchester per Greenwood. Che si gode questi giorni e questa fiducia: la Juve è soltanto un ricordo lontano...