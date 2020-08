Matthijs De Ligt è stato sottoposto con successo nella giornata di oggi all'intervento alla spalla destra presso la clinica ​UPMC Salvator Mundi di Roma. Nel tardo pomeriggio il difensore olandese ha pubblicato una sua foto dal letto dell'ospedale, con scritta colorata "Happy Birthday" appesa in alto (oggi è anche il suo 21° compleanno!) corredata dal messaggio "Ringrazio tutti voi per il supporto e gli auguri. L'intervento è andato bene. Grazie mille agli incredibili dottori che mi hanno curato. Tempo di riprendersi ora". De Ligt starà ai box come minimo fino a fine ottobre.