Il Bayern Monaco ha vinto la Champions League battendo 1-0 il PSG con gol di Kingsley Coman. Proprio lui, che la Juventus ebbe tra le mani nella stagione 2014-2015 per poi realizzare una plusvalenza da 28 milioni vendendolo al Bayern. Inevitabile rivolgere un pensiero a quella cessione, forse un po' prematura data l'evoluzione che il francese classe '96 ha vissuto fino a decidere una finale di Champions. Di sicuro questo pensiero l'hanno avuto molti juventini...

BOOMERANG - La Juventus ieri sera ha diffuso via Twitter i propri complimenti al Bayern per la vittoria della Champions. Molti tifosi bianconeri hanno risposto al tweet facendo le proprie ironiche congratulazioni alla Juve per aver dato Coman al club tedesco. Alcuni tirano in ballo Zaza, acquistato la stessa estate della cessione di Coman, e altri Allegri, allenatore sotto la cui gestione avvenne "il fattaccio".

Sfoglia la gallery per leggere tutti i tweet