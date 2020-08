La gioia per lo scudetto della Juve, festeggiato ieri sul terreno dell'Allianz Stadium, ha coinvolto anche Ivana Nedved, la bellissima figlia del vicepresidente Pavel. La ragazza, sempre parecchio attiva su Instagram, qualche ora fa in una story ha scritto: "Grazie per tutti i messaggi di affetto verso mio papà, che come sapete non ha nessun social. Siete sempre in tantissimi e molto apprezzati sia da me che da lui. E' sempre un grandissimo successo per dei figli vedere il proprio papà fare quello che più ama e farlo bene, qualunque cosa sia, con rispetto, giudizio e passione. Sicuramente molti di voi possono rispecchiarsi in queste parole a modo proprio e nella felicità che comportano".



Gli ultimi scatti "social" di Ivana Nedved nella nostra fotogallery