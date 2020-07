1









Tra i tanti video dei festeggiamenti-scudetto della Juventus nel ventre dell'Allianz Stadium, c'è anche quello che vede Maurizio Sarri scambiare strette di mano e abbracci coi suoi giocatori. Se a spiccare, a livello di decibel, è il "Bella Mister" finale di Cuadrado, in allegro stile sudamericano, a colpire è anche l'abbraccio tra Sarri e Paulo Dybala: la Joya dice "grazie" al mister e lui risponde "A voi". Una bella immagine anche per tutte le voci sul rapporto non sempre idilliaco tra il tecnico toscano e i bianconeri.