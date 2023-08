Era nell'aria già da diverso tempo, eppure, nessun tifoso della Juve era preparato psicologicamente a quanto avvenuto nella giornata di oggi, che finirà per diventare una data storica per il mondo del calcio, anche quello internazionale.dopo più di 28 anni di battaglie e di successi, di conquiste e di trionfi ottenuti nell'arco della sua prestigiosa vita sportiva.In tanti hanno voluto dedicare un messaggio di stima e di gratitudine nei suoi confronti, con i suoi ex compagni bianconeri che hanno rubato la scena. Come Pjanic, che scrive: 'Sei stato un idolo, un modello, un capitano, un compagno, ma ancora di più sei una persona speciale.Sei unico Gigi, grazie per tutte le emozioni. O come Federico Chiesa, il quale ha postato il seguente messaggio: 'Grazie di tutto Gigi.! Anche se per poco, è stato un onore condividere lo spogliatoio con te'. Ma questi sono solo alcuni dei tantissimi saluti rivolti all'ex bandiera della Juve. Nelladi seguito ecco una carrellata di post.