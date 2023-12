. La prima parola che viene in mente, forse la più scontata, pensando a Giorgioche poco fa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.Per aver insegnato che la maglia della Juventus va cucita addosso e non soltanto indossata, ma soprattutto grazie per aver incarnato il famoso: "Fino alla Fine" motto di questa Vecchia Signora. Grazie per essere stato ispirazione per tutti i giovani che si affacciavano al mondo del calcio, grazie per essere stato uomo prima che calciatore: per tutte le volte in cui non hai rinunciato ad abbassare il finestrino fuori dal JTC di Vinovo prima e della Continassa poi, per concedere foto ed autografi a chi ti sosteneva.Grazie per aver portato la Nazionale sul tetto d'Europa, per aver dormito con quella coppa.Grazie per aver sempre onorato la maglia, per aver accettato di scendere in Serie B e per aver riportato la Signora in alto, proprio dove merita di stare. Grazie per non esserti mai risparmiato in campo, per tutto il sudore ed il sangue versato. Grazie per quel giro di campo finale allo Stadium, dove tutti i tifosi in quello Juve-Lazio si sono concentrati su di te, per abbracciarti come meritavi. Grazie per averci fatto sorridere quando Suarez ti ha morso la spalla.Grazie per averci fatto esultare con le tue chiusure difensive, per aver reso unica la tua esultanza come 'King Kong'. Grazie per essere stato un guerriero e come tale per aver protetto sempre la Juventus. Il calcio oggi perde un uomo e una leggenda, ma la Juve no, non ti dimenticherà mai. 561 gare, il terzo nella classifica all time.