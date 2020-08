Negli occhi e nei cuori degli juventini Stephan Lichtsteiner ha lasciato l'immagine nitida delle sue infinite e generose sgroppate sulla fascia destra. Oggi il terzino svizzero si è ritirato dal calcio giocato, e la Juventus non ha tardato a celebrarlo con un video sul proprio account Twitter ufficiale. Una carrellata di spezzoni della sua carriera in bianconero, durata 7 anni, dal primo scudetto di Conte al penultimo di Allegri, con il messaggio "Ci hai fatto viaggiare, Swiss Express!". Lichtsteiner arrivò dalla Lazio per circa 10 milioni di euro.