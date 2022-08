Tutti gli occhi, tutte le telecamere sono puntate su Paulonel prepartita di, il ritorno all’Allianz Stadium del grande ex di serata che poco più di 100 giorni lasciava tra le lacrime.Nessuna ispezione del campo per lui che è rimasto nella pancia dell’impianto bianconero mentre i compagni passeggiavano al di fuori. Entrato per il riscaldamento, prima i fischi per la Roma poi un coro dalla curva: “Dybala sotto la curva”. Oltre a questo, uno striscione esposto al primo anello della Sud: “Grazie di tutto grande Paulo”. Al momento dell'annuncio delle formazioni, ancora applausi per l'ex numero 10 bianconero.