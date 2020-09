Gonzalo Higuain non è stato un giocatore banale per la Juventus. Pagato 90 milioni abbondanti per prenderlo dal Napoli, ha partecipato alla marcia fino alla finale di Champions di Cardiff e ha segnato gol scudetto come quello celeberrimo contro l'Inter a San Siro. Ma è anche andato in grossa difficoltà negli ultimi anni, tra prestiti a Milan e Chelsea e un'ultima annata tra poche luci e molte ombre. Fino alla rescissione di ieri per trasferirsi all'Inter Miami in MLS. Un attaccante con una storia così particolare non poteva che dividere i tifosi sui social, che si dividono tra chi ringrazia il Pipita per tutto ciò che ha fatto (e le reti che ha gonfiato) e chi lo definisce addirittura il peggior acquisto del decennio...

Sfoglia la gallery per vedere i sentimenti contrastanti degli juventini su Higuain