La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juventus-Napoli ha, di fatto: tolto 3 punti in classifica e 3 gol segnati alla Juve; dato 1 punto e tolti 3 gol subiti ai partenopei. E ovviamente ha tolto a entrambe una gara disputata.

La Juve perde una posizione, passando da 3^ a 4^, mentre il Napoli ne guadagna addirittura due, passando da 5^ a 3^.

Questa la nuova classifica:

Milan 31 punti (+15 diff. reti)

Inter 30 (+16)

Napoli 24 (+15) una partita in meno*

Juventus 24 (+15) una partita in meno*

Roma 24 (+7)

Sassuolo 23 (+8)

Atalanta 21 (+8) una partita in meno

Lazio 21 (0)

Verona 20 (+5)

Sampdoria 17 (0)

Udinese 15 (-1) una partita in meno

Benevento 15 (-8)

Cagliari 14 (-5)

Bologna 14 (-6)

Parma 12 (-11)

Fiorentina 11 (-8)

Spezia 11 (-9)

Torino 7 (-10)

Genoa 7 (-14)

Crotone 6 (-17)



*​La Juve ha la stessa differenza reti del Napoli, ma avendo segnato 25 gol contro i 26 della squadra di Gattuso