L'ex arbitro della Serie A, Graziano Cesari, ha analizzato il contatto che c'è stato tra Gatti e Folorunsho, avvenuto a palla lontana durante la sfida tra Verona e Juve."Gatti mette il gomito sinistro a squadra e colpisce al volto il giocatore del Verona.. Il Var non dà nessun aiuto al direttore di gara, ingrandendo al massimo si nota il contatto, ma non sappiamo cosa abbia fatto. Di Bello non vede e il Var deve decidere con telecamere che non riprendono al meglio questa dinamica. Per Guida non è una condotta violenta e non richiama Di Bello al Var. Gatti all'andata è stato protagonista di un episodio simile con Djuric ma non è stato sanzionato. Alla 15° giornata contro il Napoli aveva provocato con una manata Kvaratskhelia. Oggi Mariani ha ammonito Giannetti che ha fatto la stessa cosa su Luvumbo a palla lontana, così come Fabbian del Bologna, che butta giù Cataldi".