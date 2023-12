Ciccioha parlato di Dusan. Queste le sue parole riportate da SportFace:"Per quanto conosco di Dusan, lui è uno che ha bisogno di serenità e tranquillità, non gioca tranquillo. Ora sa che non è più al centro del progetto della Juventus, nonostante abbiano speso una marea di soldi per comprarlo. Ad Allegri dico di dargli serenità e sicurezza perché ora come ora lui non ha più certezze, lo dimostra la scelta di non tirare il rigore".