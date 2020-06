Ciccio Graziani, ex calciatore e allenatore ha parlato della Juventus e di Sarri durante un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni:"Juve? Da tanto diciamo che Sarri non ha inciso con le sue idee. Forse serviva più un gestore dei giocatori. Lui ha questo modo sterile di far girare il pallone senza affondare. Il centrocampo è poco offensivo e ci si affida ai personalismi di CR7. Sarri? Non ha avuto la forza di imporsi quando è stato chiamato: avrebbe dovuto chiedere di tenere Manduzkic oltre a Higuain. CR7 ha bisogno di una punta di ruolo per aprirgli gli spazi. Ora senza il Pipita è un problema".



"Champions? Il Bayern entra nel lotto delle squadre che possono vincere in Champions League. Ci metto anche Juve, PSG, Real, Barcellona e City. Il Bayern è forse un pochino meno forte rispetto ad anni fa, ma è comunque molto competitivo".