Così Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva in vista della partita di stasera tra Juventus e Lione: "Tifo perché la Juve asfalti il Lione e disputi una Champions League da protagonista, ma sono un po' preoccupato perché in una partita secca può accadere di tutto. Speriamo che le qualità dei singoli facciano la differenza. Bonucci? Quest'anno ha avuto delle defaillances e ha fatto fatica senza Chiellini, ma fossi nella Juve non mi priverei di lui perché è uno dei difensori più forti d'Italia. Sarri? Tutti avevano aspettative diverse, la Juve ha vinto ma non convinto e questo stona coi presupposti di partenza. Ma con una Champions di livello cambierebbe tutto. Ronaldo ha fatto tantissimo ma ha bisogno di un riferimento in area che lo aiuti. Se dovessi consigliare un calciatore di prospettiva? Zaniolo".