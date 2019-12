Francesco Graziani, ex attaccante tra le altre del Torino, ha parlato a Radio Anch'io Sport della sconfitta della Juve in Supercoppa Italiana contro la Lazio: "La Lazio è un’orchestra perfetta. Tutti suonano nel modo migliore. Palleggiano bene e ripartono alla grande. Dall’altra parte (la Juve), ho visto una squadra annichilita. Un possesso che non porta a nulla. Credo che non sia la vera Juventus. Se continua così non vince neppure lo scudetto".