Ecco il pronostico scudetto di Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva: "La favorita rimane la Juventus per l'organico e perché davanti ha un fenomeno, bisognerà vedere l'impatto di Morata e di Chiesa che si toglierà grandi soddisfazioni. L'Inter però è lì, ha due squadre fra campo e panchina e se la giocherà. Quando vedo l'Atalanta giocare mi diverto da morire, ma aspettiamo la fine del girone d'andata per capire se questa squadra potrà inserirsi nella lotta al vertice. È partita fortissimo ma le alternative in panchina sono minori rispetto alle altre big".