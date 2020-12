Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare un tema di mercato caldo in casa Juventus: "Scambio Dybala-Pogba? Ci può stare, soprattutto se la Juventus ritiene di dover prendere un centrocampista con le caratteristiche del francese. Poi l'argentino ha ancora aperta la questione rinnovo". Per quel che riguarda altri temi di mercato: "Pellè? L'ho perso di vista, non so quanto potrebbe aiutare o migliorare l'Inter. Sarebbe il quarto attaccante, giocherebbe poche partite come Pinamonti, che infatti deve andare a giocare".