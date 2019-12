Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, ha parlato del momento di Lazio e Juve: "Simone Inzaghi? Va giudicato per i risultati, come tutti gli allenatori - le sue parole -. Avrà un futuro molto luminoso se continuerà così. L'allenatore e la squadra si sono compattati dopo quello che aveva detto Lotito a settembre, che vorrei si scusasse. I risultati della Juventus sono in linea con le attese, sono le avversarie ad aver fatto meglio rispetto alle passate stagioni. Ciò che rimprovero ai bianconeri è di aver preso un allenatore che sembrava dovesse fare lo scienziato per poi fare fatica in ogni gara".